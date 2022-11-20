«Торино» Миранчука проведет четыре контрольных матча

«Торино», за который выступает российский хавбек Алексей Миранчук, выйдет из отпуска 28 ноября.

Команда начнет сбор в Турине, а затем отправится на 10 дней в Испанию, где у нее запланированы два контрольных матча — против «Эспаньола» и «Алмерии».

23 и 28 декабря гранатовые рассчитывают уже в Италии провести спарринги с «Кремонезе» и «Монцей». Первая официальная встреча в серии А в 2023 году у «Торино» запланирована на 4 января, соперник — «Верона».

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за «Торино» 9 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами и 2 результативными передачами.