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Сегодня, 10:25

«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Тухеля

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель может в скором времени возглавить «Ювентус», сообщает The Sun.

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает Тухеля как основного кандидата на место Массимилиано Аллегри, если итальянец будет отправлен в отставку. Результаты «Ювентуса» в чемпионате Италии под руководством Аллегри улучшились, но руководство команды по-прежнему разочаровано выступлениями клуба в еврокубках за последние два сезона.

Источник также утверждает, что боссы «Юве» уже связывались с немецким специалистом, который сейчас отдыхает с детьми, но это не помешало тренеру провести переговоры с итальянским клубом. Ожидается, что 49-летний коуч уже на следующей неделе прибудет в Турин и подпишет контракт с «Ювентусом».

Сам Тухель заявлял, что не против возглавить «Ювентус», «Барселону» и «Реал». Немец покинул «Челси» в сентябре. Он также известен по работе в «ПСЖ», «Боруссии» и в других клубов бундеслиги.

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
ФК Ювентус
Томас Тухель
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
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