«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Тухеля

Бывший тренер «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель может в скором времени возглавить «Ювентус», сообщает The Sun.

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает Тухеля как основного кандидата на место Массимилиано Аллегри, если итальянец будет отправлен в отставку. Результаты «Ювентуса» в чемпионате Италии под руководством Аллегри улучшились, но руководство команды по-прежнему разочаровано выступлениями клуба в еврокубках за последние два сезона.

Источник также утверждает, что боссы «Юве» уже связывались с немецким специалистом, который сейчас отдыхает с детьми, но это не помешало тренеру провести переговоры с итальянским клубом. Ожидается, что 49-летний коуч уже на следующей неделе прибудет в Турин и подпишет контракт с «Ювентусом».

Сам Тухель заявлял, что не против возглавить «Ювентус», «Барселону» и «Реал». Немец покинул «Челси» в сентябре. Он также известен по работе в «ПСЖ», «Боруссии» и в других клубов бундеслиги.