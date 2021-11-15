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«Реал» и «ПСЖ» хотят подписать Кессиэ летом

08:24
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Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ может покинуть клуб в конце нынешнего сезона, сообщает AS.

По информации источника, миланскому клубу не удается продлить контракт с 24-летним иуварийцем из-за его требований по зарплате.

Летом подписать контракт с полузащитником хочет «Реал». Помимо мадридского клуба в услугах с Кессиэ заинтересованы в «ПСЖ».

В сезоне 2021/22 Кессиэ забил два мяча в 12 матчах.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/14/primera/1636901601_458012.html

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