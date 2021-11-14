Участие Иммобиле в матче с «Локомотивом» остается под вопросом
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле продолжает восстановление после травмы. Он точно пропустит матч чемпионата Италии против «Ювентуса», который состоится 20 ноября, информирует Sky Sport Italia.
Римляне ожидают, что форвард вернется в строй к поединку против «Наполи» (28 ноября).
Участие Иммобиле в матче Лиги Европы против «Локомотива» также остается под большим вопросом. Игра намечена на 25 ноября.
В текущем сезоне 31-летний нападающий сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 2 результативные передачи.
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