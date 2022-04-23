Раньери не собирается завершать тренерскую карьеру

Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Я скучаю по футболу. Это моя жизнь. Мне не терпится получить звонок от хорошего клуба и амбициозного проекта. Я хочу как можно скорее вернуться к работе. Я даже не задумываюсь о завершении карьеры», — цитирует Раньери Football Italia.

Последним место работы 70-летнего итальянца был английский «Уотфорд», который уволил Раньери зимой за неудовлетворительные результаты.

В сезоне-2015/16 Раньери с первой попытки привел «Лестер» к сенсационному чемпионству в АПЛ.