Ибрагимович сможет сыграть в матче с «Лацио»

Ибрагимович сможет сыграть за «Милан» в матче с «Лацио»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился от травмы. Он сможет принять участие в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

Напомним, матч «Лацио» — «Милан» состоится в воскресенье, 24 апреля, в Риме. Начало матча — 21.45 (мск).

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за «россонери» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.