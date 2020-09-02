Рами не перейдет в «Реджину»

Спортивный директор «Реджины» Массимо Тайби объявил, что клуб не договорился с чемпионом мира в составе сборной Франции, бывшим защитником «Сочи»? Адилем Рами.

— Было решено прервать переговоры, — цитирует пресс-служба клуба Тайби. — Cоглашение было достигнуто, но вчера в 23:30 позвонил агент игрока и сказал мне, что у Рами возникли проблемы и он не может приехать в Италию сегодня. Мы разговаривали по телефону до 4 утра, чтобы найти решение. Сейчас мы никого уже не ждем, решили прекратить переговоры. Ничего страшного, никто не умрет. Будем искать другие варианты. Он мог бы позвонить раньше, не было ясности и уважения к нам. Мы потеряли два месяца, но идем вперед, у нас есть ясные идеи.

Последним клубом 34-летнего Рами был «Сочи». Он подписал контракт с российской командой на правах свободного агента, но через короткое время расторг соглашение, так и не проведя ни одного матча.