Пятый футболист сборной Италии сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба 7 апреля. У 23-летнего футболиста нет симптомов болезни, он изолирован от команды.

Пессина стал пятым игроком сборной Италии, у кого был выявлен covid-19 после матчей национальной команды. Ранее положительные тесты также сдали: защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци и Марко Верратти («ПСЖ»), Винченцо Грифо («Фрайбург»).

В текущем сезоне Пессина провел 32 матча за клуб из Бергамо, забил три гола и сделал три результативных передачи.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.