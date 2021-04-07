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«Ювентус» может обменять Бернардески в «Милан» на Романьоли

14:42
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«Ювентус» и «Милан» рассматривают возможность обмена футболистами, сообщает Goal.com.

По информации СМИ, нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески и защитник «Милана» Алессио Романьоли могут поменяться командами. Руководство двух клубов проведет встречу, чтобы обсудить возможный трансфер. Агент игроков Мино Райола так же примет участие в обсуждении. Контракты обоих футболистов истекают в 2022 году.

В текущем сезоне Романьоли провел 20 матчей за «Милан» в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну голевую передачу. А Бернардески сыграл в 24 встречах за «Ювентус» и отдал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/juventus-ac-milan-consider-bernardeschi-romagnoli-swap-deal/fj99jy3fbw9c1w6k9v42rhvrm

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