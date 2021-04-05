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Четвертый футболист сборной Италии сдал положительный тест на коронавирус

14:10
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Полузащитник «Фрайбурга» и сборной Италии Винченцо Грифо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«По возвращении из сборной Винченцо Грифо сдал ПЦР-тест на коронавирус, который показал положительный результат. Игрок был немедленно помещен на карантин и не участвовал в выездном матче в Менхенгладбахе», — говорится в сообщении.

Это уже четвертый случай коронавируса у футболистов сборной Италии. Ранее диагноз подтвердился у полузащитников «ПСЖ» Марко Верратти и Алессандро Флоренци, а также у защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Кроме того, коронавирусом заразились четыре члена тренерского штаба национальной команды.

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