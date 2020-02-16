Пьянич получил повреждение, но должен успеть восстановиться к матчам Лиги чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич травмировал мышцы паха в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Брешии» (2:0). Хавбек вышел на замену на 66-й минуте, но уже через семь минут был вынужден покинуть поле.

Боснийский полузащитник «Ювентуса» получил травму паха, сообщает La Gazzetta dello Sport. Точные сроки восстановления будут известны после полного обследования, но предполагается, что он пропустит матч следующего тура против СПАЛа, но будет готов сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».