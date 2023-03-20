«ПСЖ» готов летом предложить «Наполи» 180 миллионов евро за Кварацхелию

«ПСЖ» планирует летом побороться за полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, парижане готовы предложить «Наполи» 180 миллионов за трансфер футболиста.

22-летний грузинский полузащитник выступает за неаполитанцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.