Газзаев высказался о результатах Кварацхелии в «Наполи»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Главное пройти остаток сезона без травм. Тем более что к нему приковано такое пристальное внимание со стороны защитников. И не только. Мы видели, как на жеребьевке Лиги чемпионов именно его упомянули, представляя пару «Наполи» — «Милан». Но он скромный, уважительный парень, не зазнается. Не будем считать его мячи на промежуточном этапе, поскольку он должен стремиться только к одному — «золотому». Он попал в свою команду, к своему тренеру — для талантливого игрока это самое главное. Видно, что ему в Неаполе комфортно. Теперь надо окончательно адаптироваться и стать настоящим мастером, какими в его возрасте стали Мбаппе и Холланд», — приводит слова Газзаева MK.RU.

В матче 27-го тура чемпионата Италии против «Торино» (4:0) Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу. Он стал первым футболистом за последние 17 лет, который набрал «10 голов + 10 передач» в дебютном сезоне в клубе из топ-5 лиг Европы.