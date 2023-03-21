Канчельскис: «Интересно было бы увидеть Миранчука в «Милане»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру российского полузащитник Алексея Миранчука за «Торино».

«Миранчук проводит довольно хороший сезон в Италии, там и надо оставаться. «Торино» — неплохая команда, но не предел мечтаний. Думаю, варианты будут у него летом. Где бы он смог заиграть? Интересно было бы увидеть Миранчука в «Милане». Мне кажется, потянет. Игрок он талантливый. Жаль только, что пересидел в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

В этом сезоне Миранчук сыграл 20 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.