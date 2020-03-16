Вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Италии. Страна является центром эпидемии в Европе.

— Улицы в Италии пустынны, — цитирует Беговича Mirror. — Открыты только супермаркеты. Можете приобрести немного еды и вернуться домой, безумие. Люди говорили, что, происходящее больше похоже на сцену из фильма, действительно так. Никогда не видел ничего подобного раньше. Я не уверен, что люди понимают, как здесь плохо.

Вирус очень сильно ударил по Италии. Вы видите, что другие клубы, другие игроки заражаются, это похоже на кошмар. Можете только надеяться, что всё образумится как можно скорее.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.