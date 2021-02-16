Президент «Ювентуса» рассказал о конфликте с Конте

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о конфликте с главным тренером «Интера» Антонио Конте, который произошел в ответном матче Кубка Италии между клубами (0:0).

«Время от времени страсть к работе заставляет нас пересекать черту хороших манер. Совместная работа с Конте закончилась благополучно. Это были знаки любви», — приводит слова Аньелли Football Italia со ссылкой на шоу Striscia La Notizia.

По окончании первого тайма Конте, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли. После финального свистка тот оскорбил Конте.