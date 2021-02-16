Бывшего футболиста сборной Италии арестовали за выращивание марихуаны

Бывший футболист «Ювентуса», «Пармы», «Ромы» и сборной Италии Луиджи Сартор 12 февраля был задержан сотрудниками полиции около теплицы, в которой находилось 106 кустов конопли, сообщает Gazzetta di Parma.

По информации источника, Сартор и его сообщник выращивали растения в нежилом здании. Соседи заметили, что в здании слишком часто горит свет. Полиция задержала футболиста, предварительно просмотрев за его перемещениями с помощью скрытой камеры.

Ранее, в 2011 году, у 46-летнего итальянца уже были проблемы с законом. Тогда его арестовали за участие в договорных матчах. Тогда его на 5 лет отстранили от любых видов футбольной деятельности.