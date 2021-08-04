Президент «Сампдории» предложил Дамсгора «Роме»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро предлагает главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью возможность подписать полузащитника Миккеля Дамсгора.

По словам функционера, который ранее не хотел продавать датчанина, «Рома» является идеальным местом для Дамсгора вместо Гранита Джаки, который останется в «Арсенале».

«Джака не перейдет в «Рому», значит, им нужен полузащитник. Я хочу, чтобы Дамсгор перешел в «Рому», я фанат «Ромы», и он стал бы для них отличным усилением», — цитирует Ферреро Il Corriere dello Sport.