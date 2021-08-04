«Милан» интересуется полузащитником «Реала» Себальосом

«Милан» претендует на полузащитника «Реала» Дани Себальоса, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» рассматривают 24-летнего испанца в качестве одного из кандидатов на замену Хакану Чалханоглу. Сообщается, что «Реал» готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Себальос выступал за «Арсенал» на правах аренды. На его счету 3 результативных передачи в 40 матчах за «канониров». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.