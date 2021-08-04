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«Милан» интересуется полузащитником «Реала» Себальосом

10:27
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«Милан» претендует на полузащитника «Реала» Дани Себальоса, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» рассматривают 24-летнего испанца в качестве одного из кандидатов на замену Хакану Чалханоглу. Сообщается, что «Реал» готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Себальос выступал за «Арсенал» на правах аренды. На его счету 3 результативных передачи в 40 матчах за «канониров». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.it/2021/08/03/calciomercato-milan-ceballos-real-madrid-ancelotti-maldini-james-rodriguez-isco/

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Иван Торопцев все материалы автора

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