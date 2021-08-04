Кристиан Эриксен вернулся в расположение «Интера»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибыл в расположение клуба, информирует официальный сайт «нерадзурри».

29-летний датчанин встретился с партнерами, тренерским штабом и персоналом клуба. Отмечается, что Эриксен находится в отличном физическом и психологическом состоянии. Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром врачей.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Эриксену был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Действующий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Хавбек выступает за миланцев с 2020 года, он стал вместе с ними чемпионом Италии.