Президент «Сампдории» арестован за финансовые преступления

В Италии арестовали президента «Сампдории» Массимо Ферреро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент «Сампдории» подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Ферреро и еще пять человек, связанных с преступлениями, были взяты под стражу и помещены под домашний арест финансовой гвардией Италии.