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Президент «Сампдории» арестован за финансовые преступления

15:49
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В Италии арестовали президента «Сампдории» Массимо Ферреро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент «Сампдории» подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Ферреро и еще пять человек, связанных с преступлениями, были взяты под стражу и помещены под домашний арест финансовой гвардией Италии.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Sampdoria/06-12-2021/massimo-ferrero-stato-arrestato-guardia-finanza-bancarotta-reati-societari-presidente-sampdoria-430321494943.shtml?cmpid=shortener_0b9e8fa3gj

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Карен Саркисян все материалы автора

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