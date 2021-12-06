«Интер» планирует продлить контракт с Индзаги до 2025 года

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в скором времени может продлить контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в клубе довольны работой специалиста, поэтому готовы предложить ему новое соглашение. Если «Интер» продолжит показывать хорошие результаты, то Индзаги продлит контракт до лета 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Переговоры стартуют в марте 2022 года.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года. «Интер» идет на втором месте в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков.