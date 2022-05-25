Президент «Лацио» не хочет продавать Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о будущем полузащитника Сергея Милинковича-Савича. По его словам, он будет рассматривать только предложения от топ-клубов.

«Многие клубы хотят Сергея Милинковича-Савича, это нормально... ценника нет, потому что его нет на рынке. Но если поступит огромное предложение от одного из топ-5 клубов мира, я не стану бороться за то, чтобы удержать Сергея», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Лотито.

В этом сезоне 27-летний Милинкович-Савич сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 голевых передач.