Ибрагимович подпишет новый контракт с «Миланом», если ему не потребуется операция

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов подписать новый контракт с итальянским клубом, утверждает Calciomercato.

40-летний швед хочет поиграть еще один сезон, но окончательное решение еще не принято.

В ближайшие недели Златан пройдет обследование, после которого станет понятно, нужна ли ему операция. Если в ней не будет необходимости, Ибрагимович продлит контракт до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. В составе «россонери» он стал чемпионов Италии.