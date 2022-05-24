Ибрагимович подпишет новый контракт с «Миланом», если ему не потребуется операция
Ибрагимович готов подписать новый контракт с «Миланом»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов подписать новый контракт с итальянским клубом, утверждает Calciomercato.
40-летний швед хочет поиграть еще один сезон, но окончательное решение еще не принято.
В ближайшие недели Златан пройдет обследование, после которого станет понятно, нужна ли ему операция. Если в ней не будет необходимости, Ибрагимович продлит контракт до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. В составе «россонери» он стал чемпионов Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
18
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 3
|21.08
|19:30
|
Интер – Дженоа
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Эмполи – Лацио
|1 : 3
|21.08
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|22.08
|19:30
|
Болонья – Салернитана
|3 : 2
|22.08
|19:30
|
Удинезе – Ювентус
|2 : 2
|22.08
|21:45
|
Наполи – Венеция
|2 : 0
|22.08
|21:45
|
Рома – Фиорентина
|3 : 1
|23.08
|19:30
|
Кальяри – Специя
|2 : 2
|23.08
|21:45
|
Сампдория – Милан
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
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