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Сегодня, 06:36

Главный тренер «Лиона»: «Моуринью — нарцисс. Этот человек способен на все ради выгоды»

Главный тренер «Лиона» назвал Моуринью нарциссом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Петер Бос вспомнил, как перед финалом Лиги Европы в 2017 году между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед», бывший наставник манкунианцев Жозе Моуринью приходит на стадион, чтобы посмотреть на тренировку амстердамской команды.

«Аякс» под руководством 58-летнего нидерландца проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

«Моуринью — нарцисс, — приводит слова Боса FCUpdate. — Он постоянно занят тем, что создает конфликты и драму. Это его манера. Этот человек способен на все ради выгоды. Неважно, насколько низким, жалким и бесстыжим это будет».

Сегодня, 25 мая, «Рома» под руководством Моуринью встретится в финале Лиги конференций с «Фейеноордом». Матч пройдет на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/402318/bosz-waarschuwt-feyenoord-voor-narcist-mourinho-hoe-zielig-ook/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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