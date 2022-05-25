Главный тренер «Лиона» Петер Бос вспомнил, как перед финалом Лиги Европы в 2017 году между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед», бывший наставник манкунианцев Жозе Моуринью приходит на стадион, чтобы посмотреть на тренировку амстердамской команды.

«Аякс» под руководством 58-летнего нидерландца проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

«Моуринью — нарцисс, — приводит слова Боса FCUpdate. — Он постоянно занят тем, что создает конфликты и драму. Это его манера. Этот человек способен на все ради выгоды. Неважно, насколько низким, жалким и бесстыжим это будет».

Сегодня, 25 мая, «Рома» под руководством Моуринью встретится в финале Лиги конференций с «Фейеноордом». Матч пройдет на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания) и начнется в 22.00 по московскому времени.