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Сегодня, 14:34

«Лацио» предложил Весино контракт на 3 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лацио» намерен подписать бывшего полузащитника «Интера» Матиаса Весино, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римляне предложили 30-летнему уругвайцу контракт до конца июня 2025 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Весино стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его контракт с «Интером» истек. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».

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