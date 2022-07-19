«Лацио» предложил Весино контракт на 3 года

«Лацио» намерен подписать бывшего полузащитника «Интера» Матиаса Весино, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римляне предложили 30-летнему уругвайцу контракт до конца июня 2025 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Весино стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его контракт с «Интером» истек. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».