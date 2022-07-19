«Лацио» предложил Весино контракт на 3 года
«Лацио» намерен подписать бывшего полузащитника «Интера» Матиаса Весино, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, римляне предложили 30-летнему уругвайцу контракт до конца июня 2025 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Весино стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его контракт с «Интером» истек. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Новости