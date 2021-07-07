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Президент итальянской федерации футбола написал письмо правительству с просьбой частично открыть стадионы для фанатов

20:08
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Президент итальянской федерации футбола написал письмо правительству с просьбой поскорее принять решение и хотя бы частично открыть стадионы для зрителей на сезон-2021/22, сообщает Sky Sport Italia.

Медицинская комиссия Федерации футбола Италии (FIGC) была готова рассмотреть возможность сделать каждому профессиональному футболисту в Италии прививку от коронавируса.

120-й сезон итальянской серии A пройдет с 22 августа 2021 года по 22 мая 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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