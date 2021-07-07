Ди Натале, Ночерино и Барцальи получили тренерские лицензии категории А
19:40
Бывшие игроки сборной Италии Антонио Ди Натале, Антонио Ночерино и Андреа Барцальи отучились на тренерских курсах. Они получили тренерские лицензии УЕФА категории А, сообщает Football Italia.
C этими лицензиями специалисты могут занимать должность помощника главного тренера в серии А.
Барцальи в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира-2014. Ди Натале и Ночерино играли на Евро-2012, на котором Италия заняла второе место.
Читайте также
Италии в полуфинале Евро с Испанией не дали перебить пенальти. Зачем придумывать правила, которые не выполняются?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю