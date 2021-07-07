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Ди Натале, Ночерино и Барцальи получили тренерские лицензии категории А

19:40
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Бывшие игроки сборной Италии Антонио Ди Натале, Антонио Ночерино и Андреа Барцальи отучились на тренерских курсах. Они получили тренерские лицензии УЕФА категории А, сообщает Football Italia.

C этими лицензиями специалисты могут занимать должность помощника главного тренера в серии А.

Барцальи в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира-2014. Ди Натале и Ночерино играли на Евро-2012, на котором Италия заняла второе место.

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Иван Шитик все материалы автора

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