Ди Натале, Ночерино и Барцальи получили тренерские лицензии категории А

Бывшие игроки сборной Италии Антонио Ди Натале, Антонио Ночерино и Андреа Барцальи отучились на тренерских курсах. Они получили тренерские лицензии УЕФА категории А, сообщает Football Italia.

C этими лицензиями специалисты могут занимать должность помощника главного тренера в серии А.

Барцальи в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира-2014. Ди Натале и Ночерино играли на Евро-2012, на котором Италия заняла второе место.