«Милан» не станет выкупать Далота у «Манчестер Юнайтед»

«Милан» не будет оставлять у себя защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. Итальянцы решили, что сумма выкупа 22-летнего игрока слишком высока, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Услуги Далота были предложены «Роме», которую возглавил Жозе Моуринью. Португалец хорошо знает сильные и слабые стороны игрока, поэтому не исключено, что тот продолжит карьеру именно в Риме.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист провел 21 матч, забил один гол и получил пять желтых карточек.