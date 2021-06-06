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«Милан» не станет выкупать Далота у «Манчестер Юнайтед»

6 июня 2021, 09:08
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«Милан» не будет оставлять у себя защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. Итальянцы решили, что сумма выкупа 22-летнего игрока слишком высока, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Услуги Далота были предложены «Роме», которую возглавил Жозе Моуринью. Португалец хорошо знает сильные и слабые стороны игрока, поэтому не исключено, что тот продолжит карьеру именно в Риме.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист провел 21 матч, забил один гол и получил пять желтых карточек.

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