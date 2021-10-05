Президент «Фиорентины» выступил с заявлением о продлении контракта с Влаховичем

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо выступил с заявлением по поводу контракта нападающего Душана Влаховича.

«С момента моего приезда во Флоренцию я всегда обещал нашим фанатам, что буду честен с ними и никогда не буду давать обещания, которые не смогу сдержать. Поэтому я хотел бы проинформировать вас о проблеме, о которой много говорили и писали в последние месяцы, а именно о продлении контракта Душана Влаховича.

Как вы знаете, «Фиорентина» сделала игроку очень важное предложение о контракте, которое превратило бы его в самого высокооплачиваемого игрока в истории клуба. Наше предложение несколько раз улучшалось с течением времени, чтобы удовлетворить требования как Душана, так и его окружения, но, несмотря на все наши усилия, предложение о продлении не было принято.

За те недели, что я был во Флоренции, я лично пытался найти решение, которое могло бы сделать его и клуб счастливыми, но, к моему большому сожалению, все наши попытки и усилия не были вознаграждены. Все, что остается мне и «Фиорентине», — это принять во внимание волю игрока и его окружения. В любом случае у Влаховича есть контракт, который связывает его с «Фиорентиной», и мы уверены, что игрок внесет свой вклад, чтобы помочь команде достичь своих целей, продемонстрировав профессионализм, которым он отличился с тех пор, как прибыл во Флоренцию", — приводит слова президента клуба пресс-служба «Фиорентины».

30 сентября появилась информация, что футболист и его агент сомневаются в том, что ему нужно заключать новый контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Действующее соглашение форварда с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний серб провел 8 матчей за команду, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.