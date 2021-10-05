«Ювентус» хочет арендовать Азара у «Реала»
16:28
«Ювентус» заинтересован в услугах форварда «Реала» Эдена Азара. Туринцы намерены усилить атакующую линию команды, поэтому обратили свое внимание на 30-летнего бельгийца. Они хотят взять нападающего в аренду на два сезона с последующим выкупом, сообщает Calciomercato.
В текущем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в семи матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, вингер перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 100 миллионов евро.
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