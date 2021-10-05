«Ювентус» близок к продлению контракта с Дибалой до 2025 года

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 27-летним аргентинцем находится на завершающей стадии. Последние детали будут исправлены в ближайшее время, а контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/22 27-летний аргентинец провел за команду 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.