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«Ювентус» близок к продлению контракта с Дибалой до 2025 года

03:26
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 27-летним аргентинцем находится на завершающей стадии. Последние детали будут исправлены в ближайшее время, а контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/22 27-летний аргентинец провел за команду 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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