Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал переход нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

«Постоянные ложь и обман. Мы вели переговоры с английскими клубами. Но каждый раз Душан и его агент отвечали отказом. У них был такой же план, как у Мбаппе в «ПСЖ», — уйти свободным агентом и заработать денег», — приводит слова Коммиссо в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Туринский клуб объявил о трансфере 22-летнего футболиста из «Фиорентины» в конце января. По данным СМИ, сумма трансфера форварда составила 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 4 результативных передачи.