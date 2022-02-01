Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал будущее футболиста в Италии.

«Хорошо, что СМИ не могут достучаться до моего брата, меньше будет инфоповодов. Уже все его носки перебрали, какие только возможно. Перебрали всю его жизнь, следят за всем, что он делает — обо всем СМИ говорят. Влияет ли это на Александра? Может, влияет, а, возможно, и нет. Может быть, он просто не говорит об этом никому.

Наши СМИ занимаются полнейшей ахинеей и ерундой, как правило. Конечно, не все СМИ этим страдают, но только некоторые, очень маленький процент, занимаются настоящей журналистикой. Это даже не желтуха, а ахинея! Перебирают все: кто что покушал, в чем одет, кто купил стейк за 1000 рублей. Я не общаюсь со СМИ!

Останется ли Саша этой зимой в «Фиорентине»? У него есть контракт — он его выполняет. Не знаю, останется ли он или нет. Я не лезу в дела моего старшего брата», — сказал Кирилл «РБ Спорт».

Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до конца лета 2024 года. В текущем сезоне Александр провел 5 матчей в серии А.