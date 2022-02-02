В «Роме» сообщили, что Дзаньоло может покинуть клуб по окончании сезона

Директор «Ромы» Тиагу Пинту сообщил, что нападающий Николо Дзаньоло может покинуть команду по окончании сезона.

«Я не могу гарантировать, что Николо останется в команде в следующем сезоне. Никто не может этого гарантировать», — приводит Tuttomercatoweb слова Пинту.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло провел 26 матчей за «Рому», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего итальянца в 33 миллиона евро.