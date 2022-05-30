Представлена домашняя форма сборной Италии на сезон-2022/23

Появились фото новой домашней формы сборной Италии. Экипировка была представлена сегодня, 30 мая.

Футболка выполнена в синем и голубом цветах, воротник — в цветах итальянского флага. Футболка визуально поделена на четыре части.

Напомним, сборная Италии не выступит на предстоящем чемпионате мира в Катаре, так как команда Роберто Манчини не прошла отбор на турнир.