«Интер» определился с главной трансферной целью на лето

«Интер» этим летом намерен купить нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, утверждает Calciomercato. В скором времени он может вернуться в серию А.

По данным издания, миланцы уже начали переговоры с агентом бельгийского нападающего. В переходе игрока заинтересован лично главный тренер Симоне Индзаги, который считает трансфер Лукаку приоритетным для команды.

Лукаку играет за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за 113 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.