Представитель Миранчука сообщил о приостановке переговоров между «Торино» и «Аталантой»

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о ситуации со своим клиентом, полузащитником «Торино» Алексеем Миранчуком.

«Пока что между «Аталантой» и «Торино» все приостановилось. Нет никакой новой информации, которую можно было бы сказать», — сказал Левати «СЭ».

«Торино» арендовал 27-летнего россиянина летом прошлого года. В сезоне-2022/23 Миранчук провел 29 матчей в серии А, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.