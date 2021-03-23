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Пранделли заявил, что может закончить тренерскую карьеру после ухода из «Фиорентины»

16:21
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Чезаре Пранделли, который 23 марта покинул пост главного тренера «Фиорентины», заявил, что может закончить тренерскую карьеру.

«Сейчас я чувствую себя совершенно некомфортно. И не могу нормально работать. Это очень неприятное ощущение. Последние месяцы мне становился все сложнее. Возможно, теперь мне придется закончить карьеру», — приводит слова Пранделли в Twitter журналист Фабрицио Романо.

63-летний Пранделли руководил «Фиорентиной» с 2020 года. Также специалист возглавлял итальянские клубы «Аталанта», «Лечче», «Верона», «Венеция», «Парма», «Рома», «Дженоа», турецкий «Галатасарай», испанскую «Валенсию» и сборную Италии.

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