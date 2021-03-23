Полузащитник «Аталанты» Миранчук потерял в трансферной стоимости

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук потерял в трансферной стоимости за время игры в Италии.

По данным портала Transfermarkt, 25-летний россиянин стоит 17 миллионов евро, что на 1 миллион евро меньше на момент прихода в «Аталанту».

При этом Миранчук входит в топ-5 дорогих российских футболистов, где занимает третье место.

В этом сезоне россиянин провел 18 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 1 ассист. В «Аталанте» хавбек играет с начала сезона-2020/21.