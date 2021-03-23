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Экс-менеджер сборной России рассказал, когда Кокорин вернется на поле

16:33
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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини рассказал, когда форвард «Фиорентины» Александр Кокорин восстановится после травмы и вернется на поле.

«Насколько я понимаю, он будет готов вернуться на поле примерно через 2-3 недели. Он звонил мне две недели назад. Сейчас Саша в Риме. Насколько я знаю, он должен вернуться во Флоренцию на следующей неделе, и тогда, может быть, получится увидеться», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

19 марта сообщалось, что 30-летний футболист отправился в Рим, чтобы пройти курс лечения. У игрока усугубилась травма ноги. Сроки восстановления пока неизвестны. В Итальянский клуб Кокорин перешел в конце января 2021 года из «Спартака».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-kokorin-vernetsya-na-pole-cherez-2-3-nedeli/

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