Лукаку: «Ради Конте буду сражаться насмерть»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, как относится к главному тренеру клуба Антонио Конте.

«Я буду сражаться насмерть ради Конте. Нам не удалось поработать вместе в «Челси», но я всегда думал, что стану лучше после ухода из «МЮ».

Конте ясно сказал мне: «Если не будешь работать на тренировках, ты не будешь играть. На протяжении карьеры очень важно встречаться с людьми, которые будут искренне говорить тебе обо всем», — цитирует Конте La Tribune.

Напомним, что «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. В этом сезоне Лукаку участвовал в 33 матчах серии А, отметившись 21 голом и 10 ассистами.