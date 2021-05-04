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Лукаку: «Ради Конте буду сражаться насмерть»

08:17
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, как относится к главному тренеру клуба Антонио Конте.

«Я буду сражаться насмерть ради Конте. Нам не удалось поработать вместе в «Челси», но я всегда думал, что стану лучше после ухода из «МЮ».

Конте ясно сказал мне: «Если не будешь работать на тренировках, ты не будешь играть. На протяжении карьеры очень важно встречаться с людьми, которые будут искренне говорить тебе обо всем», — цитирует Конте La Tribune.

Напомним, что «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. В этом сезоне Лукаку участвовал в 33 матчах серии А, отметившись 21 голом и 10 ассистами.

Дополнительная информация:

https://www.latribune.fr/

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