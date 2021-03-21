Потрясающий гол в женском футболе: игрок «Ромы» забила первый гол за команду ударом через себя. Видео
В матче 16-го тура чемпионата Италии среди женских команд «Рома» обыграла «Интер» со счетом 4:3.
Четвертый гол в составе римского клуба забила Мария Банушич ударом через себя, замкнув подачу в штафную площадь. Для 25-летней шведки это первый мяч в составе команды — 1 февраля она перешла в «Рому» из «Монпелье».
«Рома» с 28 очками занимает четвертое место в женской серии А, «Интер» с 18 очками — на восьмой строчке.
???— AS Roma Women (@ASRomaWomen) March 20, 2021
What a goal today from Marija Banusic! ?
#ASRomaWomen @maredinho pic.twitter.com/UhQdnBZvd2
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