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Потрясающий гол в женском футболе: игрок «Ромы» забила первый гол за команду ударом через себя. Видео

04:31
Мария Банушич забивает первый гол за «Рому». Фото ФК «Рома»
Мария Банушич забивает первый гол за «Рому». Фото ФК «Рома»
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В матче 16-го тура чемпионата Италии среди женских команд «Рома» обыграла «Интер» со счетом 4:3.

Четвертый гол в составе римского клуба забила Мария Банушич ударом через себя, замкнув подачу в штафную площадь. Для 25-летней шведки это первый мяч в составе команды — 1 февраля она перешла в «Рому» из «Монпелье».

«Рома» с 28 очками занимает четвертое место в женской серии А, «Интер» с 18 очками — на восьмой строчке.

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