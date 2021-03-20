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«Специя» обыграла «Кальяри»

22:07

«Специя» победила «Кальяри» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:1. Сардинцы остались в зоне вылета на 18-м месте.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

«Специя» — «Кальяри» — 2:1 (0:0)

Голы: Пикколи, 49 (1:0). Маджоре, 80 (2:0). Перейро, 83 (2:1).

«Специя»: Зут, Эрлич (Терци, 81), Маркицца (Бастони, 46), Исмайли, Феррер, Риччи, Побега (Лео Сена, 56), Маджоре (Акампора, 82), Фариас, Гьяси, Пикколи (Нзола, 67).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Клаван (Трипальделли, 81), Ликояннис (Перейро, 70), Ругани, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Черри, 81), Нандес, Марин, Паволетти (Симеоне, 70).

Предупреждения: Наингголан, 43. Жоау Педру, 45+2. Фариас, 72.

Судья: Мариани.

20 марта. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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