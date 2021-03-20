«Специя» обыграла «Кальяри»
«Специя» победила «Кальяри» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:1. Сардинцы остались в зоне вылета на 18-м месте.
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
«Специя» — «Кальяри» — 2:1 (0:0)
Голы: Пикколи, 49 (1:0). Маджоре, 80 (2:0). Перейро, 83 (2:1).
«Специя»: Зут, Эрлич (Терци, 81), Маркицца (Бастони, 46), Исмайли, Феррер, Риччи, Побега (Лео Сена, 56), Маджоре (Акампора, 82), Фариас, Гьяси, Пикколи (Нзола, 67).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Клаван (Трипальделли, 81), Ликояннис (Перейро, 70), Ругани, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Черри, 81), Нандес, Марин, Паволетти (Симеоне, 70).
Предупреждения: Наингголан, 43. Жоау Педру, 45+2. Фариас, 72.
Судья: Мариани.
20 марта. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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