Помощник Шевченко: «Андрей спокойный, его трудно вывести из себя, похож на Пиоли и Анчелотти»

Помощник Андрея Шевченко в «Дженоа» Мауро Тассотти поделился мнением о характере главного тренера.

«Он спокойный человек, его трудно вывести из себя, — цитирует специалиста Tuttomercatoweb. — Шевченко похож на Пиоли и Анчелотти. По характеру — это два спокойных тренера, которые обращаются к команде сдержанно, анализируя все как следует, даже после поражений. У Андрея такой же характер. Он не похож на Гаттузо. Он спокойный человек, который сперва думает, а потом уже говорит. Мы вряд ли увидим, как он высказывает недовольство за пределами поля».

Украинский специалист возглавил «Дженоа» в начале ноября 2022 года. Под его руководством команда сыграла один матч вничью и один програла.

Итальянский клуб занимает 18-е место в серии А, набрав 10 очков в 14 матчах.