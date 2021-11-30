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Чемпионат Италии, расписание матчей 15 тура. «Дженоа» Шевченко против «Милана» и другие игры

14:30
Андрей Шевченко. Фото Instagram
Андрей Шевченко. Фото Instagram
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Во вторник 30 ноября стартовал 15-й тур чемпионата Италии. «Дженоа» Андрея Шевченко сыграет с «Миланом» и другие встречи.

30 ноября, вторник

Италия. Серия А. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Венеция
Италия. Серия А. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Сампдория

1 декабря, среда

Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Рома
Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Специя
Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Кальяри
Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Милан
Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Ювентус
Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Наполи

2 декабря, четверг

Италия. Серия А. 15-й тур
02 дек, 20:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Эмполи
Италия. Серия А. 15-й тур
02 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Удинезе

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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