Чемпионат Италии, расписание матчей 15 тура. «Дженоа» Шевченко против «Милана» и другие игры

Во вторник 30 ноября стартовал 15-й тур чемпионата Италии. «Дженоа» Андрея Шевченко сыграет с «Миланом» и другие встречи.

30 ноября, вторник

1 декабря, среда

2 декабря, четверг

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