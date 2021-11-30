Чемпионат Италии, расписание матчей 15 тура. «Дженоа» Шевченко против «Милана» и другие игры
14:30
Во вторник 30 ноября стартовал 15-й тур чемпионата Италии. «Дженоа» Андрея Шевченко сыграет с «Миланом» и другие встречи.
30 ноября, вторник
1 декабря, среда
2 декабря, четверг
Смотреть трансляции матчей серии А можно здесь
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю