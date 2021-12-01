Артур может покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Артур, возможно, покинет команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Юве» может пойти на такой шаг, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Вместе с ним, вероятно, уйдет другой полузащитник, Аарон Рэмси. При этом «Юве» ищет усиление в центр полузащиты. Кандидаты — Денис Закария («Боруссия» М), Аксель Витсель («Боруссия» Д), и Орельен Тшуамени («Монако»).

25-летний бразилец в текущем сезоне провел семь матчей за «Юве» во всех турнирах.