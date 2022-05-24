«Милан» готовит предложение «Наполи» по трансферу Осимхена

«Милан» готовит предложение по нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, утверждает La Reppubblica.

Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис до сих пор не решил — оставить ли форварда на следующий сезон или заработать на нем в летнее межсезонье.

Ранее появилась информация, что неаполитанцы отклонили предложение «Арсенала» в размере 90 миллионов евро. Президент клуба считает, что 23-летний нигериец стоит 110 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Наполи».