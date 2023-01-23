Сарри о матче против «Милана»: «Игра предлагает нам прекрасную возможность, и мы должны ею воспользоваться»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ближайшего матча 19-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Прежде всего, нам не стоит относиться к матчу поверхностно — ведь мы имеем дело с чемпионом Италии. Они всегда создавали нам трудности, мы не можем думать, что их не будет.

[«Милан»] будет более мотивирован, чем обычно. Матч предлагает нам прекрасную возможность, и мы должны ею воспользоваться», — сказал Сарри перед игрой.

Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45.