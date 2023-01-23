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Сегодня, 16:53

Сарри о матче против «Милана»: «Игра предлагает нам прекрасную возможность, и мы должны ею воспользоваться»

Сарри поделился ожиданиями от матча против «Милана»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ближайшего матча 19-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Прежде всего, нам не стоит относиться к матчу поверхностно — ведь мы имеем дело с чемпионом Италии. Они всегда создавали нам трудности, мы не можем думать, что их не будет.

[«Милан»] будет более мотивирован, чем обычно. Матч предлагает нам прекрасную возможность, и мы должны ею воспользоваться», — сказал Сарри перед игрой.

Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45.

ФК Лацио
ФК Милан
Маурицио Сарри
0
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
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 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
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 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
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 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
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 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
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 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Аталанта

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 8 1 2
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 16 1 1
Павел Давидович

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