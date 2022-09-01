«Эмполи» арендовал Пьяцу. Это шестая аренда хорвата из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Пьяца перешел на правах аренды в «Эмполи»

Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца перешел в «Эмполи» на правах аренды, сообщает пресс-служба тосканского клуба.

Для 27-летнего хорвата это шестая аренда после перехода в «Юве» в 2016 году. Ранее он играл в «Шальке», «Фиорентине», «Андерлехте», «Дженоа».

В прошедшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Торино», за который забил 3 мяча в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт Пьяцы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.