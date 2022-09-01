«Эмполи» арендовал Пьяцу. Это шестая аренда хорвата из «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Пьяца перешел на правах аренды в «Эмполи»
Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца перешел в «Эмполи» на правах аренды, сообщает пресс-служба тосканского клуба.
Для 27-летнего хорвата это шестая аренда после перехода в «Юве» в 2016 году. Ранее он играл в «Шальке», «Фиорентине», «Андерлехте», «Дженоа».
В прошедшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Торино», за который забил 3 мяча в 26 матчах во всех турнирах.
Контракт Пьяцы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
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|10
|
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|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
3
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|
5
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|
7
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
8
|Торино
|3
|2
|1
|0
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|7
|
9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
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|
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|2
|1
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|5
|
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|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|
14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
15
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
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|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|0 : 0
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|3 : 0
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|3 : 1
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|2 : 0
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|1 : 1
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|2
|И
|К
|Ж
|
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Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
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Болонья
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|1
|0
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